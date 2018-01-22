Во Владимирской области мужчина насмерть забил жену поленом

Вчера, 22:34

На территории Владимирской области 43-летнюю женщину убил ее гражданский супруг. В качестве орудия убийства мужчина использовал полено.

В селе Березники Владимирской области 21 января произошло жуткое убийство. В этот день к одной из семей приехали 29-летний молодой человек со своей 43-летней гражданской женой. Ранее стало известно, что эти люди общались достаточно часто между собой. Гостеприимные друзья устроили посиделку по случаю визита жителей Собинки. В ходе застолья присутствовал и алкоголь.

Когда приятели были в состоянии алкогольного опьянения, между мужчинами вспыхнула ссора, которая со временем перешла в рукоприкладство. 43-летняя женщина хотела разнять потасовку, но навредила только себе. Ее гражданский муж схватил полено и ударил оборонительницу. Не рассчитав свою силу, он нанес поленом серьёзные травмы, от которых потерпевшая скончалась на месте драки. После 29-летний парень сбежал в лес и прятался в снегу. Полиция сумела отыскать подозреваемого и заключить под стражу.