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Многодетная мама бросила новорождённого ребенка в переходе в Фатеже

Вчера, 19:43

В Курской области осудили многодетную маму, которая бросила своего новорожденного ребенка в надземном переходе в Фатеже и скрылась.

По материалам уголовного одела, 36-летняя женщина осенью благополучно родила на свет седьмого ребенка. После выписки из роддома она направилась на железнодорожную станцию в городе Фатеж, где в надземном переходе оставила малыша и скрылась. Мальчику повезло, так как вскоре он случайно был обнаружен проходившим там сотрудником полиции.

Вскоре, благодаря установленным там камерам наружного видеонаблюдения, удалось установить личность преступницы. Нерадивую маму задержали. Ею оказалась безработная местная многодетная мама, которая в одиночку воспитывала шестерых детей. В суде женщина пояснила, что вынуждена была оставить ребенка, так как ей нечем было его кормить.

Суд города Курск вынес приговор женщине, признав ее виновной в оставлении ребенка в опасности, и приговорил к одному году заключения.

Троих из ее детей передали в местный интернат для дальнейшего воспитания, а брошенный в переходе малыш уже нашел новых родителей.


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