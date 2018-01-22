Вчера, 19:16

В Абакане в люке теплотрассы обнаружили тело мужчины. Происшествие имело место по улице Стофато. По внешним признакам трупа стало понятно, что мужчина умер насильственной смертью.

В результате чётко сформированных оперативно-розыскных работ при участии следователей управления был задержан 32-летний абаканец. Как полагает следствие, днём 8 января потерпевший познакомился с обвиняемым. Они решили вместе распить спиртное в люке теплотрассы, где проживал первый.

В результате употребления горячих напитков между ними возникла ссора. Потерпевший попросил обвиняемого уйти, но тот в ответ нанёс своему оппоненту несколько ударов в грудь с задней и передней части тела. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Злоумышленнику выдвигают все необходимые обвинения. Свою вину он признал полностью.