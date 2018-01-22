В Липецкой области задержали стрелявшего в полицейских из ружья мужчину

Вчера, 18:49

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего из ружья в полицейских мужчину. В региональном СК РФ уже возбудили уголовное производство.

В сообщении ведомства указывается, что сегодня силовики арестовали мужчину, который ранним утром стрелял из ружья в полицейских, прибывших на оперативный вызов. Им оказался житель населённого пункта Жёлтые пески. Его обвиняют в «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Напомним, что инцидент произошёл ранним утром 22 января. Служебный наряд прибыл на вызов к дому, расположенному по улице Ленина. Местные жители жаловались на мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош. Подозреваемый схватил ружьё и совершил несколько выстрелов в сторону полицейского авто. Из-за его действий пострадал полицейский, а также служебное транспортное средство оказалось повреждённым.

Сейчас он арестован, ведётся следствие.