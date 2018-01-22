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В Германии санитара обвинили в убийстве 97 пациентов

Вчера, 18:27

В Германии санитара, работавшего в больнице, обвинили в убийстве 97 её пациентов. Как полагают немецкие следователи, он умышленно вводил больным дозы лекарств, являющиеся смертельными.

Данный санитар был уже изобличён ранее и приговорён к «пожизненному». Однако, в ходе продолжающегося следствия устанавливаются всё новые факты совершённых им убийств. В настоящее время количество его жертв немецкие следователи оценивают в 97 человек. Сообщение об этом сделано работниками прокуратуры Ольденбурга.

Следователи полагают, мотивом убийцы стало желание показать коллегам свои способности к реанимации умирающих, которым он предварительно дал смертельные дозы лекарств. Согласно сообщению в клинике Дельменхорста от действий данного «медбрата» погибло 62 пациента. Ещё 35 – в Ольденбурге.

Свой первый приговор убийца, которого называют Нильс Х, получил в 2008 году, когда его признали виновным в подготовке покушения на убийство. Тогда Фемида определила ему 7-летнее заключение.

В процессе бесед с опытным психологом выяснилось, это было далеко не единственное его преступление. Пожизненный приговор он получил в начале 2015 года, когда стало известным, что он намеренно убил двух пациентов клиники.

С тех пор количество доказанных преступлений, совершённых им, продолжает расти, достигнув уже 97 человек.


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