Пенсионерка разбила Audi металлической трубой в Ленобласти

Вчера, 17:26

Пенсионерка, разбившая Audi металлической трубой, может получить уголовный срок. Об этом сообщили правоохранители. По предварительной информации, 57-летняя женщина умышленно расправилась с автомобилем около 23:00 мск в микрорайоне Чёрная речка города Сертолово.

Согласно записям звонков на горячую линию полиции, 18 января около 23:00 мск зарегистрирован звонок от очевидцев, которые утверждали, что стали свидетелями преступления. По их данным, неизвестная бабушка била припаркованный автомобиль Audi железной арматурой. Приехавшие на место вызова бойцы Росгвардии задержали 57-летнюю женщину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 167 статье УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имуществ).