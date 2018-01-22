Под Воронежем молодые люди изнасиловали, а потом убили знакомого

Сегодня, 16:20

Под Воронежем молодые люди сначала изнасиловали, а потом убили черенком от лопаты своего нового приятеля. Их совокупный срок составил больше 40 лет.

Преступление совершили трое человек. Возраст каждого из воронежцев не превышал 23-х лет. Приговор им огласили 22 января. Фемида вынесла своё решение устами Воронежского областного суда.

Своего нового приятеля воронежцы убили после совместного застолья в августе 2015 года. Во время пьянки они начали конфликтовать. После этого, они, пользуясь численным превосходством, вывезли малознакомого товарища в район речки Трещевка.

Там они его сначала избили, а потом каждый из осужденных изнасиловал его. После того, как преступники увидели, что жертва ещё жива, они решили убить его, чтобы тот не донёс об инциденте правоохранителфям. Для этого они использовали черенок от лопаты, валявшийся неподалёку.

В ходе следствия выяснилось, что один из подростков через месяц после данного убийства изнасиловал также девочку, которой тогда было лишь 15 лет. Он утверждал, что не знал о её несовершеннолетии.

Его срок оказался самым длинным. 22 года на «строгаче». Двое других отбудут за решёткой в совокупности 18 лет. Помимо того, с них будет взыскана компенсация для сестры убитого в размере 3 млн рублей.