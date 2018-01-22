На Ставрополье пьяные товарищи убили друга, сварив его в ванной

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В Невинномысске в Ставропольском крае двое товарищей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убили своего друга, сварив его в ванной.

В Невинномысске на Ставрополье вечером 11 января двое товарищей, 31 и 36 лет, находились у своего друга в квартире, где совместно употребляли алкогольные напитки. Спустя некоторое время гости начали требовать от хозяина деньги на покупку дополнительной порции алкоголя, чтобы продолжить банкет. Тот отказался, разозлив их этим. В результате, они запихнули мужчину в ванную, предварительно наполнив ее горячей водой. Хозяин квартиры получил множественные термические ожоги в нескольких областях тела и травматический шок, отчего умер на месте происшествия.

На данный момент мужчины задержаны и заключены под стражу в местном отделе. В отношении их возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, что повлекло смерть человека. Сотрудники следственной службы продолжают выяснять все обстоятельства данного уголовного дела.