VistaNews.ru


На Ставрополье пьяные товарищи убили друга, сварив его в ванной

Сегодня, 15:59

В Невинномысске в Ставропольском крае двое товарищей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убили своего друга, сварив его в ванной.

В Невинномысске на Ставрополье вечером 11 января двое товарищей, 31 и 36 лет, находились у своего друга в квартире, где совместно употребляли алкогольные напитки. Спустя некоторое время гости начали требовать от хозяина деньги на покупку дополнительной порции алкоголя, чтобы продолжить банкет. Тот отказался, разозлив их этим. В результате, они запихнули мужчину в ванную, предварительно наполнив ее горячей водой. Хозяин квартиры получил множественные термические ожоги в нескольких областях тела и травматический шок, отчего умер на месте происшествия.

На данный момент мужчины задержаны и заключены под стражу в местном отделе. В отношении их возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, что повлекло смерть человека. Сотрудники следственной службы продолжают выяснять все обстоятельства данного уголовного дела.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.