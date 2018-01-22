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В Перми задержали серийного грабителя, который душил женщин

Сегодня, 15:22

В Перьми задержали грабителя, который душил женщин, а потом отбирал у них сумочки. Обвиняемым оказался 25-летний безработный житель города.

По словам потерпевших женщин, он совершал нападение, воровал телефоны, украшения и деньги. Пермское МВД сообщает, что в течение примерно тридцати минут к ним поступило четыре сообщения от жертв нападавшего. В итоге сотрудникам полиции удалось поймать злоумышленника по горячим следам. Некотрую часть награбленного удалось изьять у мужчины. Он временно находится под стражей. Теперь его подозревают в цепочке других подобных краж. На данный момент возбуждено уголовное производство по статье "грабёж с применением насилия, не опасного для жизни".


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