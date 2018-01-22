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Магаданца в Санкт-Петербурге настиг долг в 300 тыс. рублей

Сегодня, 15:15

Житель Магадана достаточно долгое время не платил за коммунальные услуги. Общая сумма долга составила 300 тысяч рублей, от которого он пытался скрыться, переехав в Санкт-Петербург. Но именно там ему на новое место работы пришло письмо с просьбой о погашении задолженности.

Бесплатно услугами коммунальных предприятий мужчина начал пользоваться в 2015 году и накопил в долгу кругленькую сумму в 300 тысяч рублей. В 2017 году он в срочном порядке переехал в Санкт-Петербург и устроился там на работу в одно из государственных ведомств. До этого он выписался из Магаданской квартиры и зарегистрировал свое место жительства возле нового места работы. Однако судебным приставам не составило труда отыскать его на просторах родины.
Против нарушителя возбужденно несколько исполнительных дел, в рамках которых постановлено, что мужчина не может совершать регистрационные действия с недвижимостью и обращаться в банки для взыскания денежных средств.


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