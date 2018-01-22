В Анапе пьяный подросток из Молдавии сломал полицейскому кисть

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В Анапе отдыхавший там пьяный подросток из Молдавии сломал полицейскому кисть. Дело уже расследовано и передано на рассмотрение Фемиды.

Инцидент случился в конце сентября. В ночное время патрулирующие Анапу полицейские заметили пьяного подростка, ведущего себя непристойно. Как потом оказалось, он прибыл в город из Молдавии.

Правоохранители предложили ему проследовать к месту, где находился патрульный автомобиль, чтобы отвезти его в полицейское отделение.

Подросток выразил несогласие и попытался убежать. Один из полицейских смог догнать его и обхватить руками. После этого молодой человек своим кулаком ударил его по ладони на левой руке. Как оказалось, при этом он сломал правоохранителю кисть.

Поскольку травма была нанесена представителю власти при исполнении обязанностей, срок наказания может быть до 10 лет. Сообщение сделано пресс-службой межрайонной прокуратуры Анапы.