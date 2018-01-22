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У жителя Серпухова полицейские обнаружили свёрток с кокаином

Сегодня, 11:01

У жителя Серпухова сотрудники полиции обнаружили свёрток с кокаином. 48-летний житель подмосковья задержан правоохранительными органами в своём автомобиле.

Как стало известно, вес вещества составил 68 граммов. Полиция, находясь на улице Саранской, заметила в припаркованной машине "Тойота" странного мужчину. Он резко осматривался по сторонам и громко выкрикивал. Его попросили предъявить документы, на что тот стал возмущаться и нервничать. В результате досмотра в автомобиле сотруднки наркоконтроля нашли пакетик с наркотическими веществами. Данного водителя доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. В связи с нарушением возбуждено уголовное производство по статье "Приобретение, перевозка, хранение и переработка психотропных средств и их аналогов". Подозреваемый взят под арест. Ему грозит мера наказания до 15 лет тюрьмы.


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