Алтайскому организатору финансовой пирамиды вынесли приговор

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Бывшему главе двух кредитных потребительских кооперативов «Движение в поддержку армии» Сергею Чижову вынесли приговор в виде 11 лет лишения свободы. Такое наказание алтаец получил за создание и курирование деятельности финансовой пирамиды.

СУ СК по Алтайскому краю сообщает о признании виновным 66-летнего Сергея Чижова. Ранее мужчина стал главой кредитного потребительского кооператива «Движение в поддержку армии». Деятельность возглавляемого учреждения признана в суде как незаконная. Причиной стала структура капиталовложений кооператива по принципу финансовой пирамиды. Так, проценты по вкладам гасились за счет поступления средств от новых клиентов.

Также было доказано, что начал свою незаконную деятельность Чижов в 2003 году, после в 2007 году активизировал резервы для открытия нового потребительского кооператива. Суд признал виновным ответчика по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Предварительно известно, что сумма похищенных средств равна 30 млн рублей вкладчиков. Виновника ожидает камера в тюрьме на последующие 11 лет.