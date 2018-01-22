В Москве задержали посредницу, помогавшую продать 13-летнюю девочку

Сегодня, 10:38

Следователями Москвы была задержана посредница, помогающая жительнице Челябинска продать собственную 13-летнюю дочь.

Как оказалось, участие 34-летней женщины было в том, что она помогала преступнице найти покупателя для ее дочери. Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину москвичка полностью признала.

Напомним, 10 января была задержана 35-летняя женщина, уроженка Челябинска, по обвинению в торговле людьми. Вместе со своей 25-летней подругой она приехала в Москву для заключения сделки с покупателем, который согласился за 1,5 миллиона рублей приобрести невинность 13-летней дочери преступницы. Однако они не знали, что под видом покупателя скрывался оперативный сотрудник. Сама встреча прошла в одном из столичных ресторанов. После получения денег женщины сразу были задержаны. Свою вину они признали не полностью.