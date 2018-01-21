В Тверской области сын забил поленом собственную мать

Вчера, 20:00

В Тверской области мужчина убил собственную мать при помощи полена. Как сообщают следователи, преступление имело место в посёлке Савцыно Кашинского района 17 января.

В этот день 40-летний мужчина разругался с 62-летней матерью и в ходе ссоры нанёс ей удар в область головы. Пожилая пенсионерка скончалась на месте инцидента в ночь на 18 января. По заявлению СУ СК Тверской области, в сторону нападавшего открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса "Умышленное нанесение тяжёлого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть". На данный момент мужчину задержали сотрудники полиции. В скором времени ему предьявят обвинения.