VistaNews.ru


В Тверской области сын забил поленом собственную мать

Вчера, 20:00

В Тверской области мужчина убил собственную мать при помощи полена. Как сообщают следователи, преступление имело место в посёлке Савцыно Кашинского района 17 января.

В этот день 40-летний мужчина разругался с 62-летней матерью и в ходе ссоры нанёс ей удар в область головы. Пожилая пенсионерка скончалась на месте инцидента в ночь на 18 января. По заявлению СУ СК Тверской области, в сторону нападавшего открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса "Умышленное нанесение тяжёлого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть". На данный момент мужчину задержали сотрудники полиции. В скором времени ему предьявят обвинения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.