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Двух напавших на таксиста осудили в Адыгее

Вчера, 20:11

На территории Адыгеи суд вынес приговор двум мужчинам, которые напали на таксиста. Пострадал 57-летний водитель из Краснодара.

Как сообщается, в конце весны минувшего года двое мужчин явились домой из Кубани на такси, но оплачивать проезд они не захотели. Злоумышленники несколько раз ударили водителя, после чего прихватили с собой все наличные средства потерпевшего и скрылись в неизвестном направлении.
Сотрудники правоохранительных органов провели ряд следственных мероприятий, в итоге которых им удалось установить лмчности злоумышленников. Через определенное время нападавших задержали у знакомых, где они намеревались скрываться какое-то время, осознавая, что их станут разыскивать стражи правопорядка.
Известно, что у одного из задержанных имеется непогашенная судимость, ему назначено наказание сроком 1,6 года в колонии строгого режима. Второго осудили на полтора года условно.


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