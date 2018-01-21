Вчера, 18:54

В Сыктывкаре мужчине за замечание о неправильной парковке прострелили ногу. Сообщается, что данный инцидент произошёл 19 января в районе 16:00 у ТЦ «Лента», что на Сысольском шоссе.

Супруга потерпевшего мужчины заявляет, что она с мужем прибыла в торговый центр за покупками. В этот момент у входа в здание прямо на пешеходном переходе припарковался Lexus. Женщина зашла первая, а её муж задержался. Позже она позвонила ему по телефону и услышала, что в её мужа стреляют.

Когда супруга пострадавшего вышла на улицу, она увидела, что мужчина ранен в ногу. Женщина вызвала полицию и скорую. Позже выяснилось, что пострадавший решил сделать хозяину иномарки замечание о неправильной парковке. В ответ обвиняемый вышел из машины и из травматического пистолета выстрелил в ногу потерпевшему, пригрозив ещё и выстрелом в голову.

В момент, пока к ТЦ ехали правоохранители и скорая, стрелок стал спрашивать у мужчины, чем он может ему помочь, но от его помощи отказались. Первую помощь оказал охранник магазина.

Супруга потерпевшего мужчины заявляет, что стрелок находится на свободе и даже интересовался у полиции, когда ему вернут пистолет. Кроме того, супруги заявляют о нарушениях со стороны правоохранителей, которые как бы умышлено заминают происшествие.