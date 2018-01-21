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В Югре СК проверит данные про высадку в мороз из автобуса женщины-инвалида

Вчера, 18:19

Сотрудники СК по Югре проверят данные о высадке женщины-инвалида из автобуса. Ситуация произошла в 27-градусный мороз.

Инцидент произошел сегодня в 11:15 утра. Зайдя в автобус, женщина приготовила удостоверение инвалида, дающий ей возможность бесплатного проезда по маршруту. Данный документ она предъявила контроллеру, отметив, что социальное удостоверение она получит немного позже. Та потребовала деньги за оплату проезда или соцпроездной, не пожелав рассмотреть документ о статусе инвалид. Пассажиры предложили заплатить за инвалида, о та отказалась и вышла на следующей остановке. Находясь на 27-градусном морозе, ее костыли разъехались, и женщина упала на землю, сильно травмировав спину. Ехавшие на машине люди отвезли ее в больницу, а после домой.
СК по ХМАО проверят данные об инциденте в Ханты-Мансийске. В процессе проверки все моменты случая будут выяснены,работе кондуктора будет дана правовая оценка.


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