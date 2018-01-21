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В Тамбове мужчина на свидании сломал девушке плечо

Вчера, 18:23

Жителю Тамбова был вынесен приговор по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений девушке, которой он сломал плечо во время свидания, и даче взятки потерпевшей  с целью ложных показаний с ее стороны.

Как выяснилось, 35-летний житель Тамбова с помощью Интернета познакомился с девушкой и пригласил ее к себе в гости. Девушка согласилась и уже 4 сентября наведалась к мужчине. В ходе "свидания" между обвиняемым и пострадавшей возникла достаточно крупная ссора. Мужчина набросился на нее с кулаками и стал беспощадно избивать, вследствие чего сломай ей плечо и оставил кровоподтеки на руках и ногах.
После этого девушка попала в больницу на длительное лечение. Обвиняемый тем временем навестил ее там, чтобы предложить ей больше 7 тысяч рублей за молчание и изменение версии, почему она попала в больницу и откуда побои.
Тамбовская прокуратура с помощью весомых доказательств убедила суд в обоснованности обвинения. Мужчина распрощался со свободой на три года заключения в колонии строгого режима.


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