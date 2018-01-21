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В Свердловской области мужчина обокрал мать ради "пышного" дня рождения

Вчера, 18:31

В Богдановиче Свердловской области под суд отдадут местного жителя, которого подозревают в совершении кражи у собственной матери. Ранее судимый 35-летний мужчина, по версии следствия, похитил золотую цепочку родителя, чтобы за вырученные деньги устроить празднование своего дня рождения.

Инцидент произошёл ещё в ноябре прошлого года. Пенсионерка обнаружила, что у неё из дома пропало золотое украшение стоимостью 6 тысяч рублей, и сразу же заподозрила в краже своего сына, который не так давно только освободился из мест лишения свободы. Причастность мужчины к совершению преступления удалось установить оперативным путём. Правоохранители выяснили, что подозреваемый сдал цепочку в ломбард за 2500 рублей. Вырученные средства он тут же истратил на застолье ко дню рождения.

Ранее мы писали, что житель Великого Новгорода похитил пять ножей, чтобы отметить новогодние праздники. Преступление было совершено в конце декабря.


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