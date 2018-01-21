Под Краснодаром в мусорном контейнере нашли труп младенца

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Труп младенца обнаружили в одном из уличных мусорных контейнеров в посёлке Джубга Краснодарского края. По данным правоохранителей, малыша сперва задушили, а после уже выбросили на помойку.

Тело новорожденного было завёрнуто в синее полотенце и одеяло розового цвета. Правоохранители отмечают, что у ребенка даже не была обработана пуповина, что может говорить о том, что мать скрывала от медиков факт беременности и, предположительно, рожала дома. На шее ребёнка были обнаружены следы от удушья. Вероятно, мать убила младенца прежде, чем выбросить в контейнер, чтобы тот не кричал. Сейчас полиция занимается поисками родителей малыша.

Ранее мы писали, что в Челябинской области 42-летнюю женщину подозревают в убийстве сына, которого она родила дома втайне от медиков. Женщину разоблачили после того, как у неё на фоне родов начались проблемы со здоровьем и ей пришлось обратиться в больницу.