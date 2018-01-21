Сегодня, 15:46

Обвиняемый в мошенничестве россиянин в США просит убежища в Греции. В июле грецкими властями был задерджан 38-летний гражданин России Александр Винник. Его подозревают в отмывании на сумму 4 милиарда долларов.

Об этом стало известно от его адвоката Илиаса Спирлиадиса. "Заявление уже подали. Если его отдадут Америке, там с ним не будут церемониться, возможно будут даже применять в его сторону пытки. Кроме этого, он специализируется в сфере блокчейна, а такая информация всегда интересна властям США", заявил он. Как стало известно, американская сторона утверждает, что россиянин пользовался площадку под названием BTC-e и был руководителем преступной группировки, которая в свою очередь управляет одним из сайтов, при помощи которого совершают подобного рода киберпреступления. 4 октября суд Греции выдал Винника американской стороне.