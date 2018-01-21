На Урале наркоману, который уснул в подъезде, грозит 10 лет тюрьмы

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На Урале 24-летнему наркоману, который после принятия очередной дозы заснул в подъезде, грозит наказание в виде 10 лет тюремного срока.

По полученной информации, инцидент произошёл в подъезде одного из многоэтажных домов на микрорайоне Энергетиков. Там жильцы увидели странного молодого человека. Об этом они рассказали участковому, который делал обходу. Правоохранители в скором времени обнаружили неадекватного парня и привезли его в ближайший отдел.

В свердловском областном ГУ МВД рассказали, что в участке полицейские выяснили, что молодой человек был наркоманом и находился под воздействием курительных смесей. В кармане куртки задержанного правоохранители обнаружили свёрток из бумаги, в котором собственно и был синтетический наркотик. Общая его масса составила 0,28 грамма.

В рамках допроса парень признался, что он страдает наркоманией, а курительную смесь приобрёл только для себя. Примечательно, что ранее задержанный уже был осуждён за кражу.

В конечном итоге полиция завела уголовное дело по факту покупки и хранения наркотиков. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде 10 лет тюремного срока.