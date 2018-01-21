На Алтае мужчина до полусмерти избил своего отца

Сегодня, 14:04

На Алтае мужчина до полусмерти избил своего 64-летнего отца. После этого, он для оказания ему помощи вызвал медиков «скорой».

Сообщение сделано пресс-службой регионального МВД. Согласно обнародованной информации, инцидент случился в селе Шебалино в одном из частных домов.

Отец с сыном совместно распивали спиртное. В ходе этого между ними случился конфликт. Слова быстро сменились рукоприкладством. «Победила» молодость.

Сын несколько раз сильно ударил отца. После этого тот упал и не двигался. Мужчина, испугавшись, сам вызвал «скорую».

Медики доставили пожилого человека в больницу. Врачи проинформировали о доставленном избитом мужчине полицейских.

Подозреваемого в избиении уже задержали. Вина им признана полностью. О состоянии отца мужчины в настоящее время не сообщается.