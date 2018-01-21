VistaNews.ru


На Алтае мужчина до полусмерти избил своего отца

Сегодня, 14:04

На Алтае мужчина до полусмерти избил своего 64-летнего отца. После этого, он для оказания ему помощи вызвал медиков «скорой».

Сообщение сделано пресс-службой регионального МВД. Согласно обнародованной информации, инцидент случился в селе Шебалино в одном из частных домов.

Отец с сыном совместно распивали спиртное. В ходе этого между ними случился конфликт. Слова быстро сменились рукоприкладством. «Победила» молодость.

Сын несколько раз сильно ударил отца. После этого тот упал и не двигался. Мужчина, испугавшись, сам вызвал «скорую».

Медики доставили пожилого человека в больницу. Врачи проинформировали о доставленном избитом мужчине полицейских.

Подозреваемого в избиении уже задержали. Вина им признана полностью. О состоянии отца мужчины в настоящее время не сообщается.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.