В Великом Новгороде мужчина украл пять ножей, чтобы отметить праздник

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В Великом Новгороде мужчина украл пять ножей, чтобы отметить праздники. Недавно местным правоохранителям удалось раскрыть это преступление, которое было совершено ещё в канун Нового года.

Пресс-служба УМВД по Великому Новгороду сообщает, что неизвестный гражданин прямо на глазах у продавцов одного из магазинов города украл пять ножей. Общая сумма причинённого ущерба составляет 12 тысяч рублей.

Новгородской полиции удалось вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее уже был осуждён. Своё преступление задержанный объяснил тем, что он решил украсть ножи, а затем продать их для получения прибыли. Мужчине не хватало просто денег для проведения новогодних праздников.

Теперь, скорее всего, задержанный снова предстанет перед судом по делу о грабеже.