В Москве задержан мужчина, находившийся в розыске 18 лет

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В Москве полицией задержан мужчина, находившийся в розыске почти 18 лет из-за разбойного нападения в Орловской области. Об этом сообщает Ирина Волк, официальный представитель МВД России, открыто уголовное дело.

В декабре месяце 200 года мужчина, родившийся в 1965 году, находясь на трассе «М2-Крым» в Мценском районе Орловской области, остановил автомобиль отечественной марки ЗИЛ. Он из пистолета ранил водителя и пассажира, украл у них сумму в 400 тысяч рублей и скрылся. По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по статье «разбой». С того года подозреваемый находился в федеральном розыске.

В Москве стражи порядка из Мценска совместно с коллегами из Московского уголовного розыска смогли задержать обвиняемого. Он уже доставлен в орловский город и заключен под стражу.