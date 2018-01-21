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В Архангельске разоблачили вора медвежьего жира

Сегодня, 12:15

Жителя Архангельска уличили в краже дефицитного медвежьего жира. Мужчина, по версии следствия, похитил редкий продукт из частного гаража.

О случившемся стало известно после того, как потерпевший сам обнаружил украденный у него жир на местном рынке. Горожанин сперва не планировал обращаться в полицию, но позже случайно встретил предполагаемого вора с похищенным и решил заявить о случившемся. Кража, по словам владельца, была совершена неделей ранее. Неизвестные лица вскрыли его гараж, откуда похитили личные вещи и медвежий жир на 50 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже причастен 49-летний ранее судимый местный житель, который решил сбыть краденое на местном рынке по заниженной цене. Сейчас его проверяют на предмет совершения других имущественных преступлений.

Ранее мы писали, что под Орлом женщина пыталась похитить зерносортировочную машину с помощью крана. Помешал ей владелец оборудования, внезапно вернувшийся домой.


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