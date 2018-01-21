VistaNews.ru


В ЯНАО пьяный и доверчивый таркосалинец лишился денег

Сегодня, 11:55

В ЯНАО пьяный и доверчивый таркосалинец лишился значительной суммы денег. На посиделках он доверил своё портмоне малознакомому мужчине.

Сообщение об этом сделало УМВД ЯНАО. Инцидент случился в городе Тарко-Сале. К правоохранителям по факту кражи обратился местный житель. Как оказалось, он же сам её и спровоцировал.

Мужчина выпивал в компании с малознакомыми людьми. В процессе застолья он передал одному из них своё портмоне на сохранение. В нём находились документы и банковские карточки.

«Хранитель», являющийся безработным, не преминул воспользоваться подвернувшимся случаем. Он снял с карточек 74 тыс. рублей, которые использовал на личные нужды.

Подозреваемый задержан. Ему инкриминируют кражу. В сетях местные жители удивляются подобной доверчивости своего соотечественника. Причину подобного поступка он и сам не может внятно пояснить.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.