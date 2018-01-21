В ЯНАО пьяный и доверчивый таркосалинец лишился денег

Сегодня, 11:55

В ЯНАО пьяный и доверчивый таркосалинец лишился значительной суммы денег. На посиделках он доверил своё портмоне малознакомому мужчине.

Сообщение об этом сделало УМВД ЯНАО. Инцидент случился в городе Тарко-Сале. К правоохранителям по факту кражи обратился местный житель. Как оказалось, он же сам её и спровоцировал.

Мужчина выпивал в компании с малознакомыми людьми. В процессе застолья он передал одному из них своё портмоне на сохранение. В нём находились документы и банковские карточки.

«Хранитель», являющийся безработным, не преминул воспользоваться подвернувшимся случаем. Он снял с карточек 74 тыс. рублей, которые использовал на личные нужды.

Подозреваемый задержан. Ему инкриминируют кражу. В сетях местные жители удивляются подобной доверчивости своего соотечественника. Причину подобного поступка он и сам не может внятно пояснить.