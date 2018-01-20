В Харьковской области военный взял в заложники свою супругу

Вчера, 21:11

Сегодня, 20 января, в харьковском городе Чугуев военный взял свою гражданскую супругу в заложники и угрожал ей ножом. Подозреваемый закрыл себя и свою избранницу в квартире в многоэтажке, но требований правоохранителям никаких не предъявлял.

Информацию об этом сообщают различные информационные агентства, официально эти данные не подтверждены. Одно из информационных агентств, ссылаясь на неизвестные источники среди местной полиции, заявляют, что мужчина вернулся из АТО и пошёл отпраздновать это событие со своей гражданской супругой и её дочерью.

Уточняется, что утром, когда вся семья пришла в квартиру, мужчина заявил своей сожительнице, что она плохо заботится о ребёнке, а затем стал угрожать ей ножом. Дочка женщины испугалась и убежала, вскоре вызвав полицейских.

Сам же подозреваемый закрылся с сожительницей в своём доме. На место семейной драмы приехали правоохранители и экстренные службы. Специалистам удалось убедить бойца отпустить свою супругу и сдаться.