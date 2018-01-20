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На Урале вор постарался ограбить пенсионера с помощью ножниц

Вчера, 21:01

В уральском селе Таборы вор старался ограбить местного пенсионера при помощи обычных ножниц.

Подозреваемый сначала попросил у потерпевшего деньги мирными словами, но когда пожилой мужчина отказался, вор схватил своё «оружие» и стал резать свою руку. Таким образом, мужчина хотел доказать хозяину жилья в том, что ему нужны деньги.

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что на пенсионера такие доводы преступника не подействовали. Тогда он приставил ножницы к горлу потерпевшего. Последний испугался и отдал вору 170 рублей, которые у него были в кармане. Получив такую сумму денег, вор убежал, а пожилой мужчина пожаловался о случившемся в полицию.

Правоохранители быстро нашли нарушителя и задержали его. Он заявил, что деньги ему были необходимо для покупки алкогольных напитков. Против задержанного уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой», теперь ему грозит наказание в виде тюремного срока до 10 лет.


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