VistaNews.ru


Скончалась жестоко избитая отчимом-наркоманом трёхлетняя девочка

Вчера, 20:11

Сегодня, 20 января, скончалась трёхлетняя девочка из Балашихи. Её сильно избил её же отчим. Ребёнка 15 января госпитализировали в реанимацию с различными травмами.

Как сообщают врачи, трёхлетнюю девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и травмой живота. Уже в реанимации ребёнок впал в кому 2-й степени, после чего умер.

Уточняется, что во время избиения 3-летней малышки отчим находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчину после происшествия сразу же арестовали и предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Матери ребёнка также предъявили обвинение по двум статьям. Правоохранители приписывают ей то, что она не исполняла свои родительские обязанности по воспитанию ребёнка, а также то, что она оставила свою дочь в опасности. Информацию об этом сообщила детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.