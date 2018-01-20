Скончалась жестоко избитая отчимом-наркоманом трёхлетняя девочка

Вчера, 20:11

Сегодня, 20 января, скончалась трёхлетняя девочка из Балашихи. Её сильно избил её же отчим. Ребёнка 15 января госпитализировали в реанимацию с различными травмами.

Как сообщают врачи, трёхлетнюю девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и травмой живота. Уже в реанимации ребёнок впал в кому 2-й степени, после чего умер.

Уточняется, что во время избиения 3-летней малышки отчим находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчину после происшествия сразу же арестовали и предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Матери ребёнка также предъявили обвинение по двум статьям. Правоохранители приписывают ей то, что она не исполняла свои родительские обязанности по воспитанию ребёнка, а также то, что она оставила свою дочь в опасности. Информацию об этом сообщила детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова.