Под Орлом судили почтальона, подделавшего подпись ради чужой пенсии

Вчера, 20:03

Завершился судебный процесс по делу почтальона в Орловской области, которая, подделав подпись пенсионерки, присвоила себе ее денежные средства.

Женщина, находясь на своем рабочем месте в почтовом отделении «Стрельницкий», на поручении на доставку пенсии расписалась в графе получателя, после чего взяла деньги из сейфа в указанной там сумме, что составило 10 574 рубля 23 копейки. Учитывая материальное состояние потерпевшей, данная сумма признана большим материальным ущербом.

При рассмотрении дела, суд учел все смягчающие обстоятельства: явка подсудимой с повинной, полное добровольное возмещение причиненного ущерба, ее раскаяние, а также наличие малолетнего ребенка. Женщина получила шесть месяцев лишения свободы условно.