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В Челябинске мужчина проломил череп 15-летней школьнице

Вчера, 18:07

В Челябинске неизвестный преступник проломил череп 15-летней девочке. По словам очевидцев, девочку вечером подкараулил грабитель, ударил по голове, забрал её сумку и скрылся.

Пресс-служба челябинского областного ГУ МВД РФ сообщает, что 15-летняя девочка в 18:30 была доставлена с черепно-мозговой травмой в одну из местных больниц.

Очевидцы заявляют, что девочка вышла из школы танцев и пошла домой. По дороге на улице Первой пятилетки её ждал незнакомый мужчина. Он схватил ребёнка за руку, а затем ударил её по голове. От этого потерпевшая упала на землю. Грабитель схватил сумочку школьницы и убежал в неизвестном направлении. Бригаду скорой помощи вызвали прохожие люди, которые увидели, как девочка лежит на дороге без сознания.

В наше время местные правоохранители проводят все необходимые проверки и мероприятия, которые нацелены на установление личности преступника.


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