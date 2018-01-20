Ранившего гостей в ресторане Тбилиси певца арестовали

Вчера, 17:57

Словесный конфликт перешел в кровавую разборку в ресторане "Ага" в Тбилиси. При попытке к бегству был задержан певец, ранивший четверых гостей заведения.

Задержанному предъявлены обвинения по трем статьям: за умышленное причинение тяжкого, и менее тяжкого вреда здоровью, а также за хулиганство с использованием оружия. За содеянное ему грозит срок заключения от 4 до 7 лет. Данное происшествие произошло 17 января во время празднования дня рождения в ресторане, куда пригласили обвиняемого как певца. Около 23.50 начался конфликт. Певец сначала словесно оскорблял гостей, а затем ранил четверых из них ножом. После этого мужчина решил сбежать, однако попытка не удалась, и его задержали.

На данный момент обвиняемый находится в больнице под наблюдением медиков, так как у него обнаружили повреждения в области лица и укус на руке. Один из пострадавших, которого доставили в приемный покой в шоковом состоянии, был прооперирован, и сейчас находится в реанимационном отделении в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Столичный суд вынес заключение об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения.