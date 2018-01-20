Пострадавшая в Улан-Удэ учительница: Подросток мог устроить бойню из-за двойки

Вчера, 17:46

Преподаватель русского языка Ирина Раменская, пострадавшая во время нападения на школу в Улан-Удэ, разделила версию правоохранителей, согласно которой подросток пошел на преступление из-за двойки в семестре.

Ирина Раменская подтвердила слова людей, ранее назвавших напавшего на бурятскую школу подростка тихим и спокойным парнем. Также преподаватель допустила вероятность совершения преступления учеником 9-го класса из-за двойки в семестре по русскому языку. К слову, пребывающая в больнице учительница пошла на поправку. Ей лучше, однако сильные боли все еще не отпускают 41-летнюю потерпевшую, сообщили в больнице Улан-Удэ.

Ранее руководство Республиканской клинической больницы Бурятии пообещало выплатить денежную компенсацию всем потерпевшим в нападении на школу в Улан-Удэ. Ирина Раменская, скорее всего, отправится после реабилитации в санаторий по подаренной путевке.