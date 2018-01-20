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В Вольске пьяный мужчина угрожал убить топором несколько человек

Вчера, 17:26

Вчера, 19 января, в Вольске сотрудники местного отделения полиции задержали подозреваемого в совершении нескольких преступлений. Мужчина носился по улицам города и угрожал прохожим убить их топором.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что ранее, 10 января, в 11:27 дежурным полицейским поступило заявление, что на улице Свердлова у дома №7 неизвестный пьяный мужчина бегает с топором в руках. Его состояние было неадекватным. В это время он угрожал убийством 33-летнему местному жителю. Любитель алкоголя замахивался на потерпевшего топором. Затем, спустя полчаса, пьяный задержанный на улице Маяковского возле дома №6А угрожал убить 33-летнюю женщину.

В рамках оперативных действий полиция установила, что преступление было совершено 38-летним мужчиной, который ранее уже отбывал тюремный срок за нарушение неприкосновенность жилья. Вчера у него изъяли топор, которым он угрожал людям. В его отношении уже возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровья».


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