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В Пермском крае женщина ударила возлюбленного за согласие на секс втроем

Сегодня, 15:18

Усольский городской суд (Пермский край) приговорил местную жительницу к 3 годам тюрьмы условно за умышленное нанесение тяжких телесных травм своему возлюбленному. Мотивом преступления послужило согласие потерпевшего на секс втроем.

Скандальный инцидент произошел в городе Усолье. Проживающие в гражданском браке возлюбленные пригласили на застолье общую знакомую. Во время веселья хозяйка дома предложила сожителю заняться сексом втроем. Мужчина охотно согласился, начав сбрасывать одежду с гостьи. В это время девушка нанесла ему удар ножом в спину. Как оказалось, половой агрессор не сумел пройти проверку на верность. Потерпевший выжил и уже выписался из больницы.

За свой проступок осужденная жительница Пермского края получила 3 года тюрьмы условно. Также преступнице предстоит заплатить врачам за лечение сожителя.


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