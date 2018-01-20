В Свердловской области школьница ограбила старушку во имя любви

Сегодня, 14:59

В Свердловской области сотрудниками правоохранительных органов была задержана 16-летняя девушка, которая за неделю до этого украла денежные средства у 75-летней пенсионерки. Сделала это она во имя любви к своему парню, которому потребовалась финансовая помощь.

По данным следствия, пенсионерка, проживающая в Верхнем Салде, стояла на автобусной остановке, когда неизвестная девушка в розовом пуховике подбежала и вырвала у нее сумку из рук, в которой находилось около 9 тыс. рублей. Спустя время полицейские обратили внимание на ученицу 11-го класса деревенской школы, которая до этого не привлекалась за нарушения закона.

После задержания девушка, которая выросла в благополучной семье, рассказала, что совершила преступление ради молодого человека. Ее 19-летний парень был отчислен из университета за неуспеваемость. Влюбленная преступница приняла решение помочь ему материально и, ограбив женщину, перевела деньги на банковский счет возлюбленного. Ему же она сказала, что средства якобы дали ее родители. За преступление девочке грозит срок до 7 лет заключения.

К сожалению, среди уральских школьниц довольно распространены подобные преступления.