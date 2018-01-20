VistaNews.ru


На Ямале экс-чиновник покатался на вертолёте за деньги «Газпромнефти»

Сегодня, 14:36

Экс-чиновник покатался на Ямале на вертолёте за деньги «Газпромнефти». Это касается Реваза Порфирова, который обвиняется во взятках.

Ранее он руководил Северо-Уральским управлением в Ростехнадзоре. Следствие предполагает, он, проводя личный досуг, осуществил бесплатный полёт над Ямалом на вертолёте МИ-8Т, принадлежащем «ЮТэйр».

Данное развлечение чиновника оплатила «Газпромнефть». Удовольствие Порфирова обошлось компании в 257 тыс. рублей. Подобный размер относится к особо крупному ущербу.

В качестве наказания за подобное деяние, по усмотрению Фемиды, может быть либо назначение штрафа до 4 млн рублей, либо лишение свободы до 12 лет.

Порфирову и Павлу Крюкову, который ранее возглавлял «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», инкриминируется взяточничество и коммерческий подкуп.

Накануне федерального чиновника, в отношении которого ведётся уголовное преследование, выпустили на свободу. Этому поспособствовал формальный подход судьи.

В то же время местные правоохранители высказывают уверенность, что «гулять» на ней он будет недолго.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.