На Ямале экс-чиновник покатался на вертолёте за деньги «Газпромнефти»

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Экс-чиновник покатался на Ямале на вертолёте за деньги «Газпромнефти». Это касается Реваза Порфирова, который обвиняется во взятках.

Ранее он руководил Северо-Уральским управлением в Ростехнадзоре. Следствие предполагает, он, проводя личный досуг, осуществил бесплатный полёт над Ямалом на вертолёте МИ-8Т, принадлежащем «ЮТэйр».

Данное развлечение чиновника оплатила «Газпромнефть». Удовольствие Порфирова обошлось компании в 257 тыс. рублей. Подобный размер относится к особо крупному ущербу.

В качестве наказания за подобное деяние, по усмотрению Фемиды, может быть либо назначение штрафа до 4 млн рублей, либо лишение свободы до 12 лет.

Порфирову и Павлу Крюкову, который ранее возглавлял «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», инкриминируется взяточничество и коммерческий подкуп.

Накануне федерального чиновника, в отношении которого ведётся уголовное преследование, выпустили на свободу. Этому поспособствовал формальный подход судьи.

В то же время местные правоохранители высказывают уверенность, что «гулять» на ней он будет недолго.