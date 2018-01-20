В Москве задержали мужчину, который избил до смерти обезьяну

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Правоохранители задержали в Ново-Переделкино жителя Москвы, которого подозревают в хищении обезьяны. Считается, что подозреваемый украл животное у своей знакомой, а затем избил животное до смерти. Информацию об этом сообщает глава пресс-службы московского ГУ МВД РФ Юрий Титов.

По словам Титова, 40-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением, что из её дома на улице Новопеределкинской украли её обезьяну. Женщина рассказывает, что у неё были гости. Один из них употребил слишком много алкоголя и стал дразнить животное, которое находилось в клетке. Мужчина разозлился, вытащил обезьяну из её дома, оттолкнув хозяйку, и убежал в неизвестном направлении. Пострадавшая заявляет, что минимальная сумма материального ущерба составляет 100 тысяч рублей.

Юрий Титов добавляет, что спустя некоторое время пьяный дебошир нанёс животному несколько ударов, от чего оно и скончалось. Полицейские по району Ново-Переделкино нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 34-летний москвич, который ранее уже был судим. Труп обезьяны нашли у него дома.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабёж», а также собирается возбудить дело по факту жестокого обращения с животными. В данный момент задержанный дебошир находиться под стражей.