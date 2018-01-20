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Петербуржец ворвался в квартиру и избил женщину снаряжением альпиниста

Сегодня, 13:58

Безработный петербуржец, чтобы избить женщину, использовал снаряжение альпиниста. С его помощью он спустился в квартиру жертвы с крыши.

Сообщается, это произошло на проспекте Испытателей. Правоохранители сообщают, мужчина в возрасте 45 лет, воспользовавшись альпинистским снаряжением, проник в квартиру, спустившись с крыши.

После этого он жестоко избил женщину, находившуюся там в гостях. Сейчас она госпитализирована. Врачи считают её состояние тяжёлым. У пострадавшей открытая травма черепа и перелом костей его основания.

Что стало причиной подобной настойчивости и «изобретательности» подозреваемого, устанавливается правоохранителями.

Подозреваемый задержан. Это удалось полицейским, работающим на транспорте в Новгородской области.

Выяснилось, ранее он был уже неоднократно судим за грабежи, кражи и разбои. Более того, однажды ему удалось даже сбежать из-под стражи.

После избиения женщины, злоумышленник из квартиры ничего не забрал.


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