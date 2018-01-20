В Воронежской области задержан школьный главбух, присвоивший 189 тыс. рублей

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61-летняя женщина, которая работала главным бухгалтером в одной из школ Воронежа, незаконным путем присвоила себе 189 тысяч рублей.

Инцидент произошел в городе Борисоглебске в одной из районных школ. Сотрудниками правоохранительных органов был установлен факт мошенничества работающего в образовательном учреждении главбуха. Женщина с весны по осень прошлого года подавала документы с фальшивой информацией о заработных платах. Таким образом, она неоднократно завышала себе оплату труда. Общая сумма похищенных средств составила 189 тыс. рублей, которые принадлежали школьному заведению.

Полиция задержала женщину и возбудила против нее уголовное дело по факту мошенничества с помощью служебного положения. По данному обвинению ей грозит срок до 6 лет заключения.