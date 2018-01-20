Напавший на бурятскую школу был «колумбайнером»

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Напавший на бурятскую школу был, вероятнее всего, «колумбайнером». К такому выводу правоохранители склоняются, исходя из надписи на футболке подозреваемого.

На ней была такая же надпись, как и у подростков, совершивших массовое убийство в школе «Колумбайн», находящейся в США.

И у нападавшего в Бурятии, и у американских убийц на футболках была эмблема рок-группы KMFDM.

После того, как в «Колумбайн» было совершено массовое убийство, данную рок-группу стали обвинять в том, что тексты их песен несут в себе призывы к насилию. Помимо того, в них пропагандируется нацизм и сатанизм.

Фронтмен KMFDM сообщил, что группа - это не политическая партия, а форма искусства. В её творчестве, наоборот, содержится протест по отношению к нацизму и насилию в отношении других.

Убийство в «Колумбайн» произошло в 1999 году. Тогда двое подростков с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств убили 13 человек и ранили 37.

Нападение на бурятскую школу было осуществлено 19 января. Пострадали семеро. Двое из них в очень тяжёлом состоянии.

Для проведения сложных операций, в Улан-Удэ срочно прибыла бригада лучших хирургов Петербурга. Они уже начали работу.