VistaNews.ru


Полиция арестовала экс-главу задолжавшей метро 1 млрд рублей компании

Сегодня, 12:03

Правоохранители Москвы арестовали Гюлю Коган, ранее руководившую компанией «Авто Селл». Причиной для ареста стал миллиардный долг экс-партнера столичного метрополитена.

В 2011 году Московский метрополитен и компания «Авто Селл» заключили контракт о сотрудничестве. В рамках соглашения рекламщики должны были заплатить подземке 14 миллиардов рублей, однако партнер регулярно не доплачивал метро ранее оговоренные суммы денег. В 2015 году долг компании «Авто Селл» перед московской подземкой оценивался в 1 миллиард рублей. По факту правонарушения метрополитен обратился в следственные органы.

В рамках возбужденного уголовного производства стражи порядка арестовали Гюлю Коган, руководившую рекламной компанией во время нарушения контрактных договоренностей с Московским метро. Более полная информация по задержанию бизнесвумен в настоящее время прессе неизвестна.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.