Полиция арестовала экс-главу задолжавшей метро 1 млрд рублей компании

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Правоохранители Москвы арестовали Гюлю Коган, ранее руководившую компанией «Авто Селл». Причиной для ареста стал миллиардный долг экс-партнера столичного метрополитена.

В 2011 году Московский метрополитен и компания «Авто Селл» заключили контракт о сотрудничестве. В рамках соглашения рекламщики должны были заплатить подземке 14 миллиардов рублей, однако партнер регулярно не доплачивал метро ранее оговоренные суммы денег. В 2015 году долг компании «Авто Селл» перед московской подземкой оценивался в 1 миллиард рублей. По факту правонарушения метрополитен обратился в следственные органы.

В рамках возбужденного уголовного производства стражи порядка арестовали Гюлю Коган, руководившую рекламной компанией во время нарушения контрактных договоренностей с Московским метро. Более полная информация по задержанию бизнесвумен в настоящее время прессе неизвестна.