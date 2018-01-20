Председатель ТСЖ из Перми объявлена в федеральный розыск

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Председатель ТСЖ «Молодёжный» из Перми объявлена в федеральный розыск. Она нарушила подписку о невыезде после получения приговора за осуществление хищения в 5 млн рублей.

По данным, предоставленным представителями местной прокуратуры, она в период 2012-2016 годов, принимая платежи от жильцов за получение коммунальных услуг, не перечисляла их в адрес поставщиков. В особенности это касалось тепло- и водоснабжения.

Она тратила их на то, чтобы приобретать мебель и оргтехнику у фирмы, которую учредил её родственник. Также она направляла полученные деньги на выплату премий, оплату услуг, оказанных ландшафтными дизайнерами, и прочие нужды ТСЖ, не относящиеся к категории первоочередных. Ущерб поставщикам составил 4,9 млн рублей.

Помимо того, часть собственников квартир вносили платежи наличными, передавая председателю их в руки. Данные средства женщина попросту присваивала. Установлено, что общая сумма этого мошенничества составляет больше 140 тыс. рублей.

После того, как в суде были доказаны все эти факты, Фемида вынесла 54-летней председательнице приговор в виде 2,5 года колонии на общем режиме. Подозреваемая, находившаяся под подпиской о невыезде, на оглашении своего приговора не появилась, предпочтя скрыться. Теперь она в федеральном розыске.