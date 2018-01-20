VistaNews.ru


Председатель ТСЖ из Перми объявлена в федеральный розыск

Сегодня, 11:33

Председатель ТСЖ «Молодёжный» из Перми объявлена в федеральный розыск. Она нарушила подписку о невыезде после получения приговора за осуществление хищения в 5 млн рублей.

 По данным, предоставленным представителями местной прокуратуры, она в период 2012-2016 годов, принимая платежи от жильцов за получение коммунальных услуг, не перечисляла их в адрес поставщиков. В особенности это касалось тепло- и водоснабжения.

Она тратила их на то, чтобы приобретать мебель и оргтехнику у фирмы, которую учредил её родственник. Также она направляла полученные деньги на выплату премий, оплату услуг, оказанных ландшафтными дизайнерами, и прочие нужды ТСЖ, не относящиеся к категории первоочередных. Ущерб поставщикам составил 4,9 млн рублей.

Помимо того, часть собственников квартир вносили платежи наличными, передавая председателю их в руки. Данные средства женщина попросту присваивала. Установлено, что общая сумма этого мошенничества составляет больше 140 тыс. рублей.

После того, как в суде были доказаны все эти факты, Фемида вынесла 54-летней председательнице приговор в виде 2,5 года колонии на общем режиме. Подозреваемая, находившаяся под подпиской о невыезде, на оглашении своего приговора не появилась, предпочтя скрыться. Теперь она в федеральном розыске.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.