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Три года подряд отчим насиловал двоих падчериц во Владикавказе

Вчера, 21:53

Отчим три года подряд совершал изнасилования своих падчериц 8-ми и 15-ти лет во Владикавказе. Суд вынес ему справедливое наказание – 18 лет тюремного заключения.

Информацию о тяжком преступлении сотрудники полиции получили от одной из сестер потерпевших, которая стала случайным очевидцем противоправного деяния своего 53-летнего отчима. Она увидела, как мужчина совершал половой акт с ее 8-летней сестрой. Злоумышленник пригрозил девочке расправой с ее матерью за разглашение такой тайны. Это напугало несовершеннолетнюю, но не остановило ее намерений сообщить правоохранителям.

Позже, когда следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании, стало известно, что отчим насиловал и старшую дочь своей гражданской жены, которой было 15 лет. Акты изнасилования происходили по месту жительства семьи, во Владикавказе. Обычно, это случалось на чердаке во время отсутствия матери девочек. Женщина не подозревала ничего подобного, спокойно ходила на работу. Вину он свою признал в суде, теперь будет сидеть за решеткой 18 лет.


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