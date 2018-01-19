В Воронеже мужчина утопил в реке 2-летнюю дочь из мести супруге

Вчера, 21:33

Мотив мести толкнул жителя Воронежа на тяжкое преступление. Чтобы насолить бывшей супруге, он убил общую двухлетнюю дочь, так как женщина не хотела с ним дальше совместно проживать.

31-летний мужчина из Воронежской области подозревается в совершении тяжкого преступления в отношении малолетнего ребенка. Имея яркий мотив мести своей бывшей жене, он утопил двухлетнюю общую дочь в реке. В настоящее время мужчина задержан и содержится в камере предварительного заключения до суда. Следователи СК Воронежа продолжают собирать материалы, доказывающие полностью вину подозреваемого.

По материалам уголовного дела, подозреваемый ранее был официально женат на матери погибшей девочки. В 2015 году они оформили регистрацию брака в местном загсе. На этот момент у женщины было двое сыновей от первого брака. Через год в 2017-м родилась их общая дочь, но союз распался. Периодически мать просила отца побыть с дочерью в момент ее отсутствия. Мужчина пытался вернуться к экс-супруге, но она категорически была против. Тогда отец отнес девочку и бросил в реку. Малышка утонула.