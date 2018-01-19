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В Великобритании пакистанец-педофил стал просить не отправлять его в Пакистан

Вчера, 23:02

В Великобритании пакистанец-педофил, которого обвинили в попытке интимной связи с девочкой 14 лет, стал просить не отправлять его в Пакистан. Как отметил адвокат злоумышленника, подзащитный опасается более страшного наказания за своё преступление в этой стране, по информации VladTime.

 Педофил был задержан, когда общался в Сети с той, кого он считал девочкой 14 лет. Несмотря на то, что ребёнок указывал свой возраст, уроженец Пакистана говорил, что ничего страшного не будет, если у них начнётся интимная связь, и просил показать эротические фото. Педофил зарегистрировался под вымышленным именем, а также указал, что ему 25, хотя на самом деле возраст злоумышленника – 39 лет. Однако переписывалась с уроженцем Пакистана не девочка, а охотники за такого рода преступниками.

Они смогли вызвать педофила на встречу, где его и задержала полиция. Уроженец Пакистана во всём признался, решением суда пробыв 17 месяцев за решёткой. Однако далее его могут отправить на родину, чего педофил боится. Широко известен случай, что в Пакистане похитили и зверски убили 8-летнюю девочку, из-за чего теперь отношение общественности к насильнику может быть крайне угрожающим.


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