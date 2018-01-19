Супруги из Казахстана попались на продаже почки через интернет

Вчера, 17:32

Супружеская пара попалась на продаже почки через сеть интернет. Им удалось получить на свой банковский счёт 6 миллионов тенге, но вместо настоящего покупателя нарвались на работников уголовного розыска.

В ходе следствия выяснилось, что продавцами стали жена и муж из Астаны. Как выяснилось, им присудили по статье 24 часть 3 (Подготовление к престплению и покушение), а также 116 статья уголовного кодекса условно пять лет за попытку продажи человеческой почки при помощи сети интернет. Об этом происшествии заявил районный суд 2 Сарыаркинского района.

"В районном суде 2 в городе Астана рассматривается уголовное производство в сторону супружеской пары Е., которые разместили обьявление о продаже почки", - написано в сообщении.