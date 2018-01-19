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Суд США признал американйа виновным в убийстве российского школьника

Сегодня, 16:22

Окружной суд Монтгомери в Мэриленде (США) признал виновным Хосе Каналеса-Янеса  в убийстве российского школьника и его одноклассника.

Напомним, подростки были застрелены в июне прошлого года. Судмедэкспертиза выявила больше 30 пулевых ранений. Происшествие случилось перед выпускным вечером. 18-летний россиянин, имеющий гражданство США, Артем Зиберов окончил тогда среднюю школу. Он близко дружил с 17-летним Шари Ади Наджарой, который в 2016 году совершил кражу у 26-летнего Каналеса-Янеса в виде планшета и наркотических веществ у его супруги Кары-Янес.
В тот день подростки хотели продать билет на выпускной вечер, но по прибытию на место обнаружили засаду. Наджара пытался сбежать, но обвиняемый сбил его на своей машине марки Honda Civiс. После чего он расстрелял Зиберова и Наджара в салоне автомобиля.
Мера пресечения для Каналеса-Янеса окончательно будет выбрана в марте текущего года.


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